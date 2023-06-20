Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:42, 20 июня 2023Силовые структуры

20-летний россиянин попался ФСБ после изготовления бомбы

ФСБ нашла у 20-летнего жителя Белгородской области самодельное взрывное устройство

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали 20-летнего жителя Белгородской области, который изготовил дома самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Задержанный работает слесарем в поселке Сумовский. Он обустроил дома тайник и спрятал туда изготовленную бомбу. Объяснить, для чего он ее смастерил, россиянин не смог.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

14 июня сообщалось, что спецназовцы Росгвардии нашли в Луганской народной республике (ЛНР) базу Вооруженных сил Украины (ВСУ), на которой массово производили самодельные взрывные устройства для диверсий на территории России. Подпольное производство находилось в гаражном кооперативе, в котором несколько помещений были связаны подземными ходами.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости
    США попросили начинать обсуждение мира на Украине с плана Зеленского
    Рэперша Megan Thee Stallion раскрыла секрет своей новой подтянутой фигуры
    Мастер объяснила желание клиента сделать тату в виде очков и смутила зрителей
    Еще одна страна отправила корабль на поиски пропавшего в Атлантике батискафа
    Дачникам предложили бороться с муравьями и тлей с помощью моющего средства
    Россиянин изнасиловал 49-летнюю знакомую в доме и попал под следствие
    Президент Чехии высказался о возможности военного конфликта между Западом и КНР
    Полиция популярной курортной страны предостерегла туристов от воров-отравителей
    Сбои в развитии нервной системы у эмбриона связали с деменцией
    ФСБ ликвидировала подпольные производства этилового спирта в российском регионе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.