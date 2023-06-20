20-летний россиянин попался ФСБ после изготовления бомбы

ФСБ нашла у 20-летнего жителя Белгородской области самодельное взрывное устройство

Сотрудники ФСБ задержали 20-летнего жителя Белгородской области, который изготовил дома самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Задержанный работает слесарем в поселке Сумовский. Он обустроил дома тайник и спрятал туда изготовленную бомбу. Объяснить, для чего он ее смастерил, россиянин не смог.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

14 июня сообщалось, что спецназовцы Росгвардии нашли в Луганской народной республике (ЛНР) базу Вооруженных сил Украины (ВСУ), на которой массово производили самодельные взрывные устройства для диверсий на территории России. Подпольное производство находилось в гаражном кооперативе, в котором несколько помещений были связаны подземными ходами.