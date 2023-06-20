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21:15, 20 июня 2023Мир

США призвали Китай надавить на КНДР

Блинкен: США призывают Китай давить на КНДР для ограничения ракетных разработок Пхеньяна
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Leon Kuegeler / Globallookpress.com

Вашингтон добивается от Пекина давления на КНДР с целью ограничения ядерных и ракетных разработок Пхеньяна. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, интервью телеканалу CBS опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Как уточнил дипломат, в противном случае США будут вынуждены расширить военное присутствие и деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Блинкен добавил, что Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с Южной Кореей и Японией.

«И эти шаги, которые не направлены на Китай и включают размещение большего числа средств обороны в регионе, проведение учений, совместную работу, вероятно, не понравятся Китаю», — призвал он Пекин к действиям против КНДР.

Ранее Северная Корея пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием. Центральное телеграфное агентство КНДР заявило, что Вашингтону и Сеулу стоит помнить о цене своих военных провокаций, решение Северной Кореи о применении ядерного оружия может измениться, если сдерживание войны не даст результата.

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    Марина Совина
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