Президент Болгарии назвал ошибкой планы правительства поставлять оружие Киеву

Президент Болгарии Радев заявил, что страна не должна вмешиваться в украинский конфликт

Намерение правительства Болгарии присоединиться к пулу европейских стран, которые договорились поставлять оружие Киеву, является ошибкой, заявил глава государства Румен Радев. Его слова приводит радио БНР.

Радев подчеркнул, что пока он представлял Болгарию в Европейском совете, он отстаивал решение о том, что страна не должна принимать участие в программе поставки снарядов Киеву.

«Если правительство примет решение включиться в эту программу, то, с моей точки зрения, это будет ошибкой», — заявил он, подчеркнув, что конфликт истощает экономики и социальные системы.

Ранее глава болгарского Минобороны Тодор Тагарев заявил, что Болгария хочет присоединиться к проекту Европейского оборонного агентства (EDA) по совместной закупке боеприпасов для пополнения своих запасов и для отправки на Украину.

