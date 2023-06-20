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14:10, 20 июня 2023Мир

Президент Болгарии назвал ошибкой планы правительства поставлять оружие Киеву

Президент Болгарии Радев заявил, что страна не должна вмешиваться в украинский конфликт

Фото: Johanna Geron / Reuters

Намерение правительства Болгарии присоединиться к пулу европейских стран, которые договорились поставлять оружие Киеву, является ошибкой, заявил глава государства Румен Радев. Его слова приводит радио БНР.

Радев подчеркнул, что пока он представлял Болгарию в Европейском совете, он отстаивал решение о том, что страна не должна принимать участие в программе поставки снарядов Киеву.

«Если правительство примет решение включиться в эту программу, то, с моей точки зрения, это будет ошибкой», — заявил он, подчеркнув, что конфликт истощает экономики и социальные системы.

Ранее глава болгарского Минобороны Тодор Тагарев заявил, что Болгария хочет присоединиться к проекту Европейского оборонного агентства (EDA) по совместной закупке боеприпасов для пополнения своих запасов и для отправки на Украину.

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    Варвара Кошечкина
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