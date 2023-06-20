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09:49, 20 июня 2023Экономика

В России начались проблемы с перевозкой цемента

«Ъ»: сроки поставок цемента в России выросли в два раза из-за проблемы с перевозкой

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Сроки поставок цемента в России с началом строительного сезона выросли в два раза из-за перегрузки железнодорожной инфраструктуры и нехватки 20 процентов перевозочных мощностей. Об этом со ссылкой на данные «Союзцемента» (объединяет производителей) пишет «Коммерсантъ».

Согласно подсчетам отраслевой организации, в январе-марте в России произведено 10,2 миллиона тонн цемента, из них 4,9 миллиона перевезено по железной дороге. Исполнительный директор «Союзцемента» Дарья Мартынкина указала, что в ряде регионов в мае-июне спрос вырос в десять раз по отношению к зиме, хотя в прошлые годы рост был не выше чем в три раза. Такие объемы в организации связывают с увеличением госфинансирования строек.

Особенно остро проблема стоит на южном направлении, которое перегружено пассажирскими перевозками в связи с ограничениями работы аэропортов. Кроме того, остаются сложности на восточном направлении, так как инфраструктура Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) в принципе работают с перегрузками.

Директор по закупкам и логистике АО «Цемрос» Денис Назаров полагает, что из-за ситуации с поставками цемента сроки сдачи части проектов могут быть сдвинуты. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов указал, что дефицита производимого цемента нет, а проблемы с доставками решаются в ручном режиме. По его мнению, цемент следует признать приоритетным грузом.

В феврале этого года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленная палата (ТПП) собирались обратиться к властям с просьбой усилить контроль за качеством цемента. Они указали, что с 2021 года в России нет единого контролирующего органа качества цемента. В свою очередь представители строительных компаний считают, что фальсификат может занимать до четверти объема на рынке.

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    Платон Щукин
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