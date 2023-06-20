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23:46, 20 июня 2023Мир

В Китае допустили визит Си Цзиньпина в США для встречи с Байденом

SCMP: президент США Байден и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться в ноябре
Си Цзиньпин и Джо Байден

Си Цзиньпин и Джо Байден. Фото: Li Xueren / Globallookpress.com

Визит американского государственного секретаря Энтони Блинкена в Пекин может создать условия для будущей встречи главы Китая Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на экспертов.

Издание уточнило, что встреча двух лидеров состоится осенью. По мнению эксперта по американо-китайским отношениям Китайской академии общественных наук (CASS) Лу Сяна, согласие председателя КНР Си Цзиньпина на беседу с Блинкеном можно истолковать как «молчаливое соглашение» о встрече главы КНР с американским президентом на саммите АТЭС, который пройдет в Сан-Франциско в ноябре.

«И может быть даже официальный визит президента Си Цзиньпина в Соединенные Штаты», — допустил он.

Ранее госсекретарь США впервые за пять лет посетил Китай. В Пекине он пробыл два дня и провел несколько встреч с высокопоставленными китайскими чиновниками.

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    Марина Совина
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