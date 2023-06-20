Госсекретарь США впервые за пять лет посетил Китай. О чем он договорился с Си Цзиньпином и что это значит для России?

Профессор Александр Ломанов: нормализация отношений Китая и США отвечает интересам России

Главным позитивным достижением поездки государственного секретаря США Энтони Блинкена в Китай стала договоренность о возобновлении диалога чиновников двух стран, но приведет ли это общение к значимым договоренностям, судить преждевременно. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился профессор, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Александр Ломанов.

По его словам, ни США, ни Китай, ни внешние наблюдатели изначально не ждали серьезных прорывов по итогам поездки Энтони Блинкена. «Страны, отношения между которыми ухудшаются даже не год от года, а месяц за месяцем, должны общаться: это хорошо для региона и всего мирового сообщества», — отметил Александр Ломанов.

Но, как мы видели на примере многих открытых и латентных конфликтов в мире, разговор сам по себе не ведет к решению проблем и примирению Александр Ломанов руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН

Переговоры проходили в сложной обстановке

Энтони Блинкен стал первым с 2018 года госсекретарем США, посетившим Китай. В Пекине он пробыл два дня и провел несколько встреч с высокопоставленными китайскими чиновниками, включая его коллегу, министра иностранных дел КНР Цинь Гана — в прошлом посла в Соединенных Штатах, и руководителя страны, Си Цзиньпина. Он должен был посетить Китай еще в феврале, но визит перенесли из-за очередного обострения в двусторонних отношениях после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года.

Под влиянием этого инцидента, сохраняющихся санкций и тарифов США в отношении Китая, а также растущей напряженности в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море, отношения между двумя странами ухудшились настолько, что наблюдатели заговорили о возможности новой холодной войны, а то и вооруженного противостояния между двумя державами.

О бедственном и откровенно опасном положении в двусторонних отношениях открыто заявила китайская сторона: по словам главы МИД КНР, отношения с США достигли низшей точки с момента установления официальных дипломатических отношений в 1979 году

Си Цзиньпин же подчеркнул, что от того, смогут или нет страны наладить отношения, зависит судьба всего человечества. «Международное сообщество обеспокоено нынешним состоянием отношений между Китаем и США и не хочет видеть конфликт и конфронтацию между двумя странами, не хочет выбирать сторону и надеется на мирное сосуществование, дружбу и сотрудничество между Китаем и США», — говорится в заявлении, выпущенном по итогам переговоров. Американский дипломат также признал, что отношения США и Китая крайне нестабильны.

США и КНР договорились о разрядке напряжения

На переговорах в Пекине Энтони Блинкен заверил Си Цзиньпина, что США не заинтересованы в новой холодной войне и не намерены вступать в вооруженный конфликт с Китаем. Позднее сам американский дипломат объявил журналистам, что стороны условились предпринять взаимные шаги по стабилизации двусторонних отношений.

При этом ключевым компонентом подобной деэскалации станет возобновление личных контактов высокопоставленных чиновников двух стран. По словам Энтони Блинкена, в скором времени Китай посетит еще несколько американских представителей, а министр иностранных дел КНР Цинь Ган пообещал нанести ответный визит в Вашингтон «в подходящее время».

Президент США Джо Байден высоко оценил успехи госсекретаря: по его словам, дипломат проделал «чертовски большую работу» и вернул отношения двух стран на верный путь. Сам же дипломат занял куда более скромную позицию, признав, что в ходе визита удалось достичь далеко не всех поставленных целей, и часть вопросов так и осталась неразрешенной.

Но еще раз хочу подчеркнуть, что ничего из этого нельзя решить лишь за один визит, одну поездку, один разговор. Это процесс Энтони Блинкен госсекретарь США

Один из таких нерешенных вопросов — возобновление контактов по военной линии, прерванных из-за сбитого китайского аэростата. По словам Энтони Блинкена, работа над этой проблемой пока еще ведется, но в конечном итоге возобновление коммуникации между военными будет отвечать интересам обеих стран.

Китай дал обещание не поставлять оружие сторонам конфликта на Украине

В ходе переговоров, безусловно, обсуждался и конфликт на Украине. Энтони Блинкен поблагодарил Китай за конструктивную позицию и приверженность заключению справедливого мира между Россией и Украиной.

Также он сообщил журналистам, что получил заверения от китайского правительства, что оно не станет поставлять России летальные вооружения для использования в конфликте. «Но у нас вызывают постоянную озабоченность то, что китайские фирмы могут предоставлять технологии, которые Россия сможет использовать для продолжения своей агрессии на Украине. И мы попросили китайское правительство быть очень бдительным в этом вопросе», — рассказал он.

США пообещали не поддерживать независимость Тайваня

Одним из главных противоречий между двумя странами продолжает оставаться ситуация в Тайване. Формально США придерживаются политики одного Китая, то есть признают Тайвань частью КНР — об этом регулярно говорит в том числе американский президент Джо Байден.

При этом США оказывают Тайваню военную помощь, направляют туда делегации для встреч с местными властями и ведут с островом самостоятельную торговлю, что Китай расценивает как подстрекательство сепаратистских настроений. США же обеспокоены растущей военной активностью Китая вблизи Тайваня и опасаются, что Пекин попытается решить вопрос статуса острова военным путем.

Ровно те же заявления прозвучали и в ходе нынешних переговоров. Блинкен вновь подтвердил приверженность США политике одного Китая и заявил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. При этом он подчеркнул недопустимость изменения текущего статуса-кво — любой из сторон. «Мы по-прежнему ожидаем мирного разрешения разногласий между двумя сторонами Тайваньского залива», — отметил американский дипломат.

Тайваньский вопрос В 1949 году, во время гражданской войны в Китае, официальное на тот момент правительство Гоминьдана перебралось на Тайвань и объявило себя единственной легитимной властью в стране. Так считали и многие другие страны, включая США, — именно Китайская Республика (Тайвань) занимала место в ООН. Однако с 1970-х ситуация начала меняться: все больше государств признавали коммунистический Китай, в 1971 году к нему пришло право представительства страны в ООН, а в 1979-м между КНР и США были установлены официальные дипломатические отношения. При этом Тайвань де-факто продолжает оставаться независимым государством: у него есть свои вооруженные силы, валюта и правительство — его власти КНР считают сепаратистскими.

В Китае сомневаются в искренности США по Тайваню

По мнению профессора Александра Ломанова, занятая Соединенным Штатами позиция мешает достижению каких-то значимых договоренностей: хотя де-юре они признают Тайвань частью Китая, но де-факто выстраивают с ним отношения как с независимым государством, выступают в защиту тайваньской демократии и способствуют развитию самобытной идентичности у жителей острова.

«Получается замкнутый круг: чем больше тайваньская администрация уверена в том, что она находится под военно-политическим зонтиком США и что движение в сторону максимального отдаления не приведет к каким-то тяжелым последствиям, тем больше США предпринимает шагов по поддержке Тайваня», — отметил специалист. Поэтому китайско-американские дискуссии по теме Тайваня сводятся к одному вопросу: искренни ли США, когда они говорят, что привержены старым обещаниям относительно того, что Тайвань является частью Китая.

Китайцы все время напоминают, что американские обещания по Тайваню — краеугольный камень отношений США и Китая. Если его вытащить, то вся эта постройка разрушится Александр Ломанов руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН

Более того, позиция США, включая даже последние заявления Блинкена, играют на руку тайваньской правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП), которой предстоят президентские выборы в начале 2024 года, уверен профессор Александр Ломанов. Действующие власти убеждают избирателя, что в случае избрания их кандидата Тайвань продолжит получать от США оружие и поддержку, а потому острову не стоит бояться китайского вторжения. Как считает специалист, в случае победы ДПП на выборах, нынешний курс на эскалацию лишь продолжится: отношения между материком и островом ухудшатся, и вероятность кризисного развития ситуации возрастет.

Нормализация отношений Китая и США в интересах России

Бенефициаром потенциальной нормализации отношений между Китаем и США станут не только эти две страны, но и все государства Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию, считает Александр Ломанов. Также китаист счел спорными утверждения о том, что вооруженное столкновение из-за Тайваня сыграло бы на руку российской стороне.

Война вокруг Тайваня нанесла бы страшнейший удар по мировой экономике и привела бы к очень тяжелым последствиям для Китая, с которым сейчас сотрудничает Россия. Выгоды от мира и стабильности в Тихом океане для России намного выше, чем выгоды от возможного военного конфликта Александр Ломанов руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН

Поэтому, по его словам, в итогах последней поездки Энтони Блинкена в Китай для России нет повода для опасений, а даже есть причины для осторожного оптимизма.