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09:23, 20 июня 2023Экономика

Россиян предупредили о скором подорожании напитков в кофейнях

Эксперт Бородай: подорожание кофе на 15% приведет к росту цен в кофейнях к осени 2023 года

Фото: Clay Banks / Unsplash

Из-за ожидаемого роста цен у основных стран-поставщиков напитки в кофейнях в России могут подорожать уже к осени 2023 года, предупредил основатель компании по обжарке кофе The Welder Catherine Дмитрий Бородай. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Бородая, 25-30 процентов цены напитка в заведении составляет именно себестоимость сырья. Если она изменится на 15 процентов, как ранее прогнозировали эксперты, расходы для кофеен вырастут примерно на 3-4 процента, при этом напитки подорожают на 10-20 рублей. На фоне общей инфляции такие изменения цены несущественно повлияют на работу кофеен, добавил он.

Ранее директор по маркетингу компании «Милфудс», выкупившей активы финской Paulig в России, Михаил Глухов заявил, что в скором времени стоимость кофе в России может подняться из-за роста цен у ведущих поставщиков. По его словам, российские производители пытаются создать запасы и привезти как можно больше кофе по старым ценам, но если стоимость мирового сырья продолжит расти, подорожание неизбежно.

Из-за неблагоприятных погодных условий, увеличения спроса и роста цен на удобрения стоимость фьючерсов на кофе сорта робуста на Лондонской бирже ICE поднялась до 2815 долларов за тонну. Это рекордно высокий уровень за последние 15 лет, когда торги кофейными контрактами только запустились. В целом с начала 2023 года робуста, которую используют для приготовления растворимого кофе, эспрессо и молотых смесей, подорожала в полтора раза.

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    Вячеслав Агапов
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