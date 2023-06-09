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19:12, 9 июня 2023Экономика

Цены на кофе побили многолетний рекорд

Цены на кофе на лондонской бирже ICE поднялись до рекордных значений

Фото: Chong Voon Chung / Xinhua / Globallookpress.com

Цены на фьючерсы кофе сорта робуста на Лондонской бирже ICE в начале торгов 9 июня выросли до 2815 долларов за тонну, поднявшись на два процента и установив рекорд за последние 15 лет.

Позднее в течение дня цены снизились, стоимость фьючерсов к моменту написания новости составила 2703 долларов за тонну (минус 2,065 процента к закрытию предыдущего дня).

Цена, фиксировавшаяся в начале торгов, стала самой высокой с 2008 года, когда торги кофейными контрактами только запустились, отмечает Bloomberg. В целом робуста с начала 2023 года подорожала на 50 процентов.

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Зерна сорта робуста чаще всего используют для приготовления растворимого кофе, эспрессо и молотых смесей. Стоимость кофе выросла на фоне неблагоприятных погодных условий, увеличения спроса и роста цен на удобрения.

Центр прогнозирования климата США подтвердил скорое возвращение погодного феномена Эль-Ниньо. Обычно оно приносит жару и засуху в том числе во Вьетнам и Индонезию — основные регионы выращивания кофе.

Эль-Ниньо — погодное явление, которое меняет режимы осадков и температуры, в результате чего экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на три градуса. Обратное явление называется Ла-Нинья. Эти погодные явления наблюдаются с периодичностью от двух до семи лет.

Засуха в сочетании с ростом цен на удобрения уже привела к снижению урожайности сельскохозяйственных культур. Крупнейший производитель кофе сорта робуста Вьетнам, вероятно, собрал самый низкий урожай за последние четыре года. В Бразилии, находящейся на втором месте по производству этого сорта, ожидается снижение урожайности на пять процентов. Производство же в Индонезии, по прогнозам, сократится на 20 процентов из-за неблагоприятных погодных условий.

Интерес потребителей и производителей к сорту робуста поднялся из-за общего роста стоимости жизни. Этот фактор снизил интерес к более дорогому аналогу — сорту арабика. Из-за сложившихся факторов мировой рынок кофе, возможно, будет испытывать недостаток продукта как в 2023-м, так и в 2024-м году.

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    Мария Черкасова
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