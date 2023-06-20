Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:52, 20 июня 2023Моя страна

В селах Тувы появятся первые передвижные концертные площадки на машинах

Министр культуры Тувы: в отдаленных селах республики могут появиться передвижные автоклубы

Фото: Андрей Кутузов / Минкультуры Омской области

Передвижные автоклубы могут впервые появиться в отдаленных селениях Тувы уже летом 2023 года. Об этом ТАСС рассказал министр культуры республики Виктор Чигжит.

«Первые передвижные мобильные концертные площадки [на машинах] появятся в конце лета в селах в двух районах Тувы, — заявил он. — Их получат кожуунный районный дом культуры Тандинского района и Центр культурного развития Каа-Хемского района».

По словам главы ведомства, такие автомобили позволят проводить культурные мероприятия в отдаленных районах республики, где нет учреждений культуры. Отмечается, что автоклубы оснащены сценой, а также необходимым звуковым и световым оборудованием. На них будут проводить творческие встречи, театральные постановки и концерты.

Чигжит сообщил, что сумма инвестиций в приобретение автоклубов составила 15,7 миллиона рублей. «Большая часть средств, 15,5 миллиона рублей, выделена из федерального бюджета, — добавил министр. — Оставшиеся деньги выделены из республиканского бюджета».

Ранее стало известно, что в городе Сасово Рязанской области откроется XХVI Всероссийский фестиваль народного творчества, посвященный композитору А.П. Аверкину. Отмечается, что мероприятие будет проходить с 30 июня по 1 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости
    Глава ГУР Украины вышел в эфир и прокомментировал слухи о своей смерти
    Врачи оценили риски для здоровья из-за перехода на летнее время
    Роспотребнадзор составил топ полезных июньских овощей
    В Подмосковье мужчина избил битой и задушил знакомую
    Меган Маркл нашла нового агента и решила стать самым богатым инфлюэнсером в мире
    На «Кинопоиск» зарегистрировали протокол за пропаганду ЛГБТ среди детей
    Россияне стали втрое чаще переводить деньги в дружественные страны
    Киевский суд отклонил просьбу защиты смягчить приговор экс-главе «Мотор-Сич»
    В Москве запустили речные электротрамваи
    В ЛНР заявили о попытке ВСУ создать плацдарм для наступления
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.