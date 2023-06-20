В селах Тувы появятся первые передвижные концертные площадки на машинах

Министр культуры Тувы: в отдаленных селах республики могут появиться передвижные автоклубы

Передвижные автоклубы могут впервые появиться в отдаленных селениях Тувы уже летом 2023 года. Об этом ТАСС рассказал министр культуры республики Виктор Чигжит.

«Первые передвижные мобильные концертные площадки [на машинах] появятся в конце лета в селах в двух районах Тувы, — заявил он. — Их получат кожуунный районный дом культуры Тандинского района и Центр культурного развития Каа-Хемского района».

По словам главы ведомства, такие автомобили позволят проводить культурные мероприятия в отдаленных районах республики, где нет учреждений культуры. Отмечается, что автоклубы оснащены сценой, а также необходимым звуковым и световым оборудованием. На них будут проводить творческие встречи, театральные постановки и концерты.

Чигжит сообщил, что сумма инвестиций в приобретение автоклубов составила 15,7 миллиона рублей. «Большая часть средств, 15,5 миллиона рублей, выделена из федерального бюджета, — добавил министр. — Оставшиеся деньги выделены из республиканского бюджета».

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