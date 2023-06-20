На Кипре оценили возможность поставок оружия Украине

Президент Христодулидис: Кипр не будет поставлять оружие Киеву из-за риска незащищенности

Президент Кипра Никос Христодулидис на пресс-конференции, посвященной итогам 100 дней его пребывания у власти, ответил на вопрос о возможности поставок оружия Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Христодулидис оценил возможность поставок оружия Украине и подчеркнул, что Кипр находится под оккупацией. Он подчеркнул, что республика не будет помогать Киеву из-за риска незащищенности.

«Ресурсы, которые он использует, военные ресурсы, если я могу их так назвать, очень определенные, и мы не можем предпринимать никаких действий, которые оставят Кипр незащищенным. Напротив, наши собственные усилия включены в нашу предвыборную программу», — отметил он.

Один из журналистов указал, что Кипр соблюдает санкции против России, однако не вводит меры против Турции, «которая продолжает нарушать любые договоры и любые решения ООН». В ответ Христодулидис заявил, что позиция страны правильная и что у нее не было другого выбора. «Не одобрить санкции по Украине, я думаю, не было никакой возможности у Кипра», — заключил он.

Ранее стало известно, что Кипр выселит три тысячи беженцев с Украины из отелей. Власти страны начали реализацию планов по подбору работы для трудоспособных мигрантов.