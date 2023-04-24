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04:50, 24 апреля 2023Интернет и СМИ

Кипр выселит три тысячи беженцев с Украины из отелей

AlphaNews: Кипр выселит три тысячи украинских беженцев из отелей в преддверии лета

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Власти Кипра планируют выселить три тысячи украинских беженцев в преддверии лета. Об этом сообщает портал AlphaNews.

Журналисты пишут, что мигрантам, которые размещены в 21 отеле, предъявили «соответствующий» ультиматум. Беженцы с Украины должны найти новое жилье к 31 мая. При этом отели, которые продолжат принимать украинцев после 1 июня, будут определены по результатам тендера минтуризма республики.

Как сообщается на ресурсе, власти начали реализацию планов по подбору работы для трудоспособных беженцев. При этом мигранты могут обратиться за субсидией на аренду жилья.

19 апреля стало известно, что власти Швейцарии лишили защитного статуса S, или статуса беженца, более десять тысяч граждан Украины. Также уточнялось, что секретариат по миграции ожидает в текущем году получить от 20 000 до 23 000 заявок на получение статуса.

Ранее мигранты провели акцию протеста из-за условий проживания на армейской базе в провинции Гелдерланд в центре Нидерландов. Украинцы организовали митинг из-за некомфортного проживания на военной базе Харскамп. По их словам, в центре размещения отсутствует приватность, уровень обучения детей является слабым, а санитарные условия — плохими.

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Марина Совина
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