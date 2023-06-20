Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:47, 20 июня 2023Бывший СССР

Дания решила оказать Украине военную помощь почти на три миллиарда евро

В Дании утвердили пакет военной помощи Украине на 2,95 млрд евро на 2023-2028 годы

Фото: Globallookpress.com

В Дании утвердили пакет военной помощи Украине почти на три миллиарда евро. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр обороны республики Алексей Резников.

Он уточнил, что пакет военной помощи объемом в 2,95 миллиарда евро был утвержден на 2023-2028 годы. Соответствующее решение одобрил датский парламент.

Ранее парламент Дании сообщал об увеличении военной поддержки Украины. Отмечается, что помощь Киеву будет включать в себя оружие, военную технику, а также оборудование для «чрезвычайных ситуаций и учебных операций».

Что думаешь? Оцени!
    Георгий Нестеров
    Обсудить
    Последние новости
    Шойгу заявил о планах Украины ударить по Крыму
    Токаев выразил надежду на прекращение огня на Украине
    Россиянин по простыням пытался спуститься из окна многоэтажки и упал
    ЕК предложила зарезервировать для Украины миллиарды евро
    Польша объяснила отказ в высадке охраны президента ЮАР
    Бежавший из Японии в коробке экс-глава Nissan пожаловался на урон репутации
    Лукашенко заявил о желании Грузии вернуться на рынок стран ОДКБ
    Россиянка блуждала в лесу 18 дней и выжила
    Больного раком россиянина жестоко избили в больнице из-за сделанного замечания
    В Кремле оценили возможность объединения Китая и США против России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.