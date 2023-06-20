Дания решила оказать Украине военную помощь почти на три миллиарда евро

В Дании утвердили пакет военной помощи Украине на 2,95 млрд евро на 2023-2028 годы

В Дании утвердили пакет военной помощи Украине почти на три миллиарда евро. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр обороны республики Алексей Резников.

Он уточнил, что пакет военной помощи объемом в 2,95 миллиарда евро был утвержден на 2023-2028 годы. Соответствующее решение одобрил датский парламент.

Ранее парламент Дании сообщал об увеличении военной поддержки Украины. Отмечается, что помощь Киеву будет включать в себя оружие, военную технику, а также оборудование для «чрезвычайных ситуаций и учебных операций».