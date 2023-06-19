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21:22, 19 июня 2023Мир

В Дании заявили об увеличении военной поддержки Украины

Дания увеличит военную поддержку Украины до 3,2 миллиарда долларов с 2023 по 2028 год

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Власти Дании увеличат военную поддержку Украины до 3,2 миллиарда долларов в период с 2023 по 2028 год. Об этом говорится в заявлении Минобороны королевства.

«Правительство и подавляющее большинство в парламенте договорились увеличить военную поддержку Украины в общей сложности до 21,9 миллиарда крон [3,2 миллиарда долларов] в 2023-2028 годах», — сказано в официальном документе.

Уточняется, что помощь будет состоять из оружия, прочей военной техники, а также оборудования для «чрезвычайных ситуаций и учебных операций».

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна готова передать Украине свои истребители F-16, но сделает это только совместно с другими странами.

Он отметил, что эти самолеты крайне нужны Украине, если Киев хочет победить в конфликте. По словам Поульсена, для того, чтобы передача F-16 была максимально эффективной, требуется коалиция государств.

Кроме того, 16 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Дания и Нидерланды этим летом приступят к подготовке пилотов Вооруженных сил Украины для управления истребителями F-16.

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    Марина Совина
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