Дерипаска предупредил о последствиях в случае подрыва Запорожской АЭС

Миллиардер Дерипаска сравнил гипотетический подрыв Запорожской АЭС с Чернобылем

В случае подрыва Запорожской атомной электростанции (АЭС) может случиться катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем. Об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что несколько дней назад СМИ распространили комментарии экспертов о том, что в случае подрыва Запорожской АЭС повторения чернобыльской катастрофы не будет. Бизнесмен назвал такие заявления безответственными и не соответствующими действительности.

«При разрушении зданий теплоноситель первого контура будет потерян. Это может привести к плавлению активной зоны и утечке продуктов деления. По масштабам авария будет аналогична Чернобылю и Фукусиме», — объяснил Дерипаска.

Помимо того, добавил он, при разрушении сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ), по данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), радиус зоны радиоактивного загрязнения может достичь 200 километров. Под угрозой могут оказаться как Россия так и страны Европы, заключил миллиардер.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News сообщил, что Россия намерена взорвать Запорожскую АЭС. В свою очередь депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что утверждения украинского президента являются «дичью и агонией». Парламентарий также отметил, что украинский лидер сменил тактику, пытаясь путем обмана отвести внимание от провала контрнаступления Вооруженных сил Украины.