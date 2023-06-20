Бывшую заведующую российским детским садом заподозрили в хищениях

В Вологодской области бывшую заведующую детским садом заподозрили в хищениях

В Вологодской области возбудили дело в отношении 44-летней бывшей заведующей детским садом в Сокольском районе за хищения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, после августа 2018 года фигурантка не менее пяти раз оформляла на работу фиктивных сотрудников и начисляла им зарплату. Однако деньги она забирала себе. Суммарный ущерб детскому саду составил 700 тысяч рублей.

Отмечается, что в 2023 году женщина уволилась с должности. Дело возбуждено по части 3 статьи 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что прокуратура Красноярского края утвердила обвинение бывшему министру транспорта Константину Димитрову по делу о превышении своих полномочий. Он подписал акт о приемке проектной документации по строительству метро в Красноярске на сумму более 742 миллионов рублей.