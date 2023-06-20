Прокуратура утвердила обвинение экс-министру транспорта по делу о метро

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинение экс-министру транспорта по делу о метро

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинение бывшему министру транспорта Константину Димитрову по делу о превышении своих полномочий из-за подписания им акта о приемке проектной документации по строительству метро в Красноярске на сумму более 742 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Димитров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»).

Ранее Красноярский краевой суд продлил арест бывшему главе Росприроднадзора Олегу Митволю, обвиняемому в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Также по делу о мошенничестве вместе с Митволем, возглавляющим компанию «Красноярский Трест инженерно-строительных изысканий», проходит министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.