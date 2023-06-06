Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:24, 6 июня 2023Силовые структуры

Олегу Митволю продлили арест по делу о хищении 900 миллионов рублей

Суд в Красноярске продлил арест Митволю до 7 июля по делу о хищении 900 миллионов рублей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Красноярский краевой суд продлил арест бывшему главе Росприроднадзора Олегу Митволю, обвиняемому в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Он будет находиться в СИЗО до 7 июля.

31 мая ФСБ завершила расследование дела о мошенничестве в отношении Митволя, возглавляющего компанию «Красноярский Трест инженерно-строительных изысканий».

Олег Митволь был задержан сотрудниками ФСБ в московском аэропорту Внуково 10 июня 2022 года. Его обвинили в хищении средств, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске. После этого он заявил о готовности возместить ущерб и заключил досудебное соглашение со следствием.

Что думаешь? Оцени!
    Елизавета Новикова
    Обсудить
    Последние новости
    Власти предупредили проживающее население у Каховской ГЭС о возможной эвакуации
    Прием гормональных таблеток увеличил риск гипертонии
    Двое украинских пилотов признались ФСБ в подготовке терактов в России
    Пас российского игрока помог «Вегасу» разгромить «Флориду» в финале Кубка Стэнли
    Украинская разведка готовила теракт с использованием «грязной бомбы» в России
    Блогерша помыла юноше голову впервые за шесть лет и удивила фанатов результатом
    При взрыве на российской заправке пострадали четыре человека
    Стало известно об использовании ВСУ тактики «Карусель»
    В России отказались от идеи ограничить срок потребительских кредитов
    Названы три признака эмоционально нестабильного мужчины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.