Олегу Митволю продлили арест по делу о хищении 900 миллионов рублей

Суд в Красноярске продлил арест Митволю до 7 июля по делу о хищении 900 миллионов рублей

Красноярский краевой суд продлил арест бывшему главе Росприроднадзора Олегу Митволю, обвиняемому в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Он будет находиться в СИЗО до 7 июля.

31 мая ФСБ завершила расследование дела о мошенничестве в отношении Митволя, возглавляющего компанию «Красноярский Трест инженерно-строительных изысканий».

Олег Митволь был задержан сотрудниками ФСБ в московском аэропорту Внуково 10 июня 2022 года. Его обвинили в хищении средств, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске. После этого он заявил о готовности возместить ущерб и заключил досудебное соглашение со следствием.