Обвиняемого в хищении Митволя оставили под арестом до 24 марта

В Красноярске суд продлил арест до 24 марта Митволя по делу о хищении 900 млн рублей

Центральный районный суд Красноярска продлил на два месяца меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, обвиняемому в хищении 900 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Подсудимому, занимающему пост председателя совета директоров компании «Красноярский Трест инженерно-строительных изысканий», продлен срок ареста до 24 марта.

Летом Митволь заявлял о готовности возместить ущерб и заключил досудебное соглашение со следствием. Его задержали сотрудники ФСБ в московском аэропорту Внуково 10 июня 2022 года. Он был обвинен в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске.

Также по делу о мошенничестве вместе с Митволем проходят экс-глава краевого транспортного управления и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.