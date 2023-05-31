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14:05, 31 мая 2023Силовые структуры

ФСБ завершила расследование в отношении экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

ФСБ завершила расследование в отношении Олега Митволя о хищении 900 миллионов рублей

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

ФСБ завершила расследование дела в отношении Олега Митволя, обвиняемого в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

После того как Митволь и его защита ознакомятся с материалами дела, оно будет направлено в прокуратуру. Также по делу о мошенничестве вместе с Митволем, возглавляющим компанию «Красноярский Трест инженерно-строительных изысканий», проходят экс-глава краевого транспортного управления и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров, им тоже предстоит ознакомиться с материалами дела.

Олег Митволь был задержан сотрудниками ФСБ в московском аэропорту Внуково 10 июня 2022 года. Его обвинили в хищении средств, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске. После этого он заявил о готовности возместить ущерб и заключил досудебное соглашение со следствием.

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    Елизавета Новикова
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