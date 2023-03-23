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08:34, 23 марта 2023Силовые структуры

Обвиняемого в хищении Митволя оставили в СИЗО до 24 мая

В Красноярске суд продлил арест Митволя до 24 мая по делу о хищении 900 миллионов рублей

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Центральный районный суд Красноярска продлил на два месяца меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, обвиняемому по делу о хищении 900 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимого, занимающего пост председателя совета директоров компании «Красноярский Трест инженерно-строительных изысканий», оставили под арестом в СИЗО до 24 мая.

Летом Митволь заявлял о готовности возместить ущерб и заключил досудебное соглашение со следствием. Его задержали сотрудники ФСБ в московском аэропорту Внуково 10 июня прошлого года года. Он был обвинен в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске.

Также по делу о мошенничестве вместе с Митволем проходят экс-глава краевого транспортного управления и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

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Екатерина Власова
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