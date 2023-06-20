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21:50, 20 июня 2023Мир

Евросоюз обратится к Китаю с призывом помочь положить конец конфликту на Украине

Представитель ЕС: лидеры блока призывают КНР помочь положить конец конфликту на Украине

Фото: Pixabay

Лидеры Европейского союза (ЕС) намерены обратиться к Китаю на следующей неделе с призывом помочь положить конец конфликту на Украине, об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника политического блока.

Европа также призывает КНР включиться в решение глобальных проблем, таких как изменение климата, и сбалансировать свои экономические отношения с Европейским Союзом, указал представитель ЕС.

Лидеры Евросоюза ЕС встретятся на саммите в Брюсселе 29-30 июня, одной из главных тем станет Китай. Призыв к Пекину изложен в проекте выводов, подготовленном в преддверии саммита, однако документ еще может измениться.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц во время двухсторонних переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что призвал Китай усилить давление на Россию в отношении конфликта на Украине.

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    Марина Совина
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