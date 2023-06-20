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03:49, 20 июня 2023Экономика

В ФТС заявили о восстановлении импорта России до докризисного уровня

Врио главы ФТС Давыдов: импорт России практически восстановился до докризисного уровня
Руслан Давыдов

Руслан Давыдов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Импорт России практически восстановился до докризисного уровня в стоимостном и физическом выражении. Об этом заявил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов в беседе с РИА Новости.

По словам чиновника, что касается экспорта, «в физическом отношении он почти не снизился, лишь на 2 процента». «Просто в прошлом году нефть и газ были гораздо дороже чем сейчас, что стало причиной падения экспорта в стоимостном выражении», — отметил он.

Также Давыдов подчеркнул, что структура российского экспорта за 2023 год особенно не изменилась. Он уточнил — тенденция сохраняется, «прибавились злаки, прибавились удобрения».

Врио главы ФТС резюмировал, что российские компании быстро в прошлом году «приспособились к шоку, к экономической войне», и сейчас идет процесс глобальной перенастройки всей внешней торговли на юг и на восток.

Ранее сообщалось, что представители стран Евросоюза не смогли договориться об 11-м пакете антироссийских санкций из-за разногласий по поводу жесткости мер. Новые ограничения должны касаться третьих стран, которые помогают России обходить уже принятые меры.

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    Юлия Мискевич
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