Прокурор потребовал 12 лет колонии российскому ученому за госизмену

В Мосгорсуде прокурор запросил ученому Голубкину 12 лет колонии по делу о госизмене

Прокурор запросил 12 лет лишения свободы 71-летнему профессору Московского физико-технического института (МФТИ) Валерию Голубкину, обвиняемому в госизмене. Об этом сообщает Business FM со ссылкой на адвоката ученого Марию Эйсмонт.

Прения сторон начались на слушаниях в Мосгорсуде. Представляющий государственное обвинение прокурор Борис Локтионов потребовал отправить подсудимого в колонию строгого режима.

Защита просила оправдать Голубкина. Приговор будет оглашен судом 26 июня. Подсудимый своей вины не признает.

Валерий Голубкин преподавал на кафедре теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ. Среди его научных интересов — гиперзвуковое обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы.

13 апреля 2021 года стало известно об аресте профессора по решению Лефортовского суда столицы. В МФТИ заявляли, что Голубкин не имел доступа к государственной тайне.

Голубкин — коллега обвиненного в госизмене физика Анатолия Губанова. Они были соавторами научной статьи о сверхзвуковых скоростях.