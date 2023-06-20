ФСБ задержала уроженку Украины за сбор данных о военных объектах

В Мордовии уроженку Украины задержали за сбор данных о сотрудниках ФСБ в интересах СБУ

В Мордовии уроженку Украины задержали за сбор данных о сотрудниках ФСБ и военных объектах в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Также женщина собирала сведения об объектах энергетической инфраструктуры.

В отношении нее возбудили дело по статье 276 («Госизмена») УК РФ. Женщина призналась в содеянном. Решается вопрос о ее аресте.