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13:04, 20 июня 2023Силовые структуры

ФСБ задержала уроженку Украины за сбор данных о военных объектах

В Мордовии уроженку Украины задержали за сбор данных о сотрудниках ФСБ в интересах СБУ

Фото: РИА Новости

В Мордовии уроженку Украины задержали за сбор данных о сотрудниках ФСБ и военных объектах в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Также женщина собирала сведения об объектах энергетической инфраструктуры.

В отношении нее возбудили дело по статье 276 («Госизмена») УК РФ. Женщина призналась в содеянном. Решается вопрос о ее аресте.

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    Елизавета Новикова
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