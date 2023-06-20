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09:52, 20 июня 2023Силовые структуры

ФСБ задержала гражданина Украины по подозрению в шпионаже

В Нальчике сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

В Нальчике сотрудники ФСБ задержали 44-летнего гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Об этом сообщают РИА Новости.

Мужчина работал на Службу безопасности Украины. Выполняя задание, он собрал и передал сотруднику ведомства сведения военного характера. Секретная информация может использоваться против безопасности России в условиях проведения спецоперации.

В отношении украинца возбудили дело. По статье о шпионаже ему грозит от 10 до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Омской области ФСБ задержала экс-сотрудника предприятия ОПК за шпионаж в пользу Германии.

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    Елизавета Новикова
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