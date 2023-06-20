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16:05, 20 июня 2023Ценности

Наряд звезды «Гарри Поттера» Эммы Уотсон высмеяли с фразой «вингардиум левиоса»

Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон снялась в мини-платье бренда Loewe

Кадр: @emmawatson

Наряд британской актрисы Эммы Уотсон, исполнившей роль Гермионы Грейнджер в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, высмеяли в сети с фразой «вингардиум левиоса». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 33-летняя артистка предстала вместе со своим младшим братом Алексом Уотсоном. Звезда снялась в асимметричном голубом мини-платье со складками и без бретелей из весенней коллекции 2023 года испанского бренда Loewe. При этом верхняя часть наряда поднималась над грудью знаменитости, создавая иллюзию того, что одежда парит в воздухе.

Поклонники оценили внешний вид девушки в комментариях. «Платье бросает вызов законам физики», «На нем написано: "Вингардиум левиоса" (заклинание в книгах о Гарри Поттере, которое заставляет предметы летать, — прим. "Ленты.ру")», «Платье выглядит так, словно оно парит», «Как наряд держится на теле? Висит на ушах?», «Вот что бывает, когда вместо левиОса говоришь левиосА», «Я: "Как держится это платье?". Она: "Левиоса"», «Самое хогвартсовское (Хогвартс — волшебная школа из книг о Гарри Поттере, — прим. "Ленты.ру") платье в мире», — заявили фанаты.

В апреле наряд чародейки Йеннифер в новом сезоне сериала «Ведьмак» высмеяли в сети из-за сходства с одеждой шведского бренда H&M. Героиня, роль которой исполнила актриса Аня Чалотра, появилась на кадрах тизера третьего сезона сериала в присборенной сиреневой блузке с овальным вырезом, длинными рукавами и черным принтом.

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    Алина Гостева
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