Наряд Йеннифер в новом «Ведьмаке» высмеяли в сети из-за сходства с одеждой H&M

Наряд Йеннифер в третьем сезоне «Ведьмака» высмеяли в сети из-за сходства с одеждой H&M

Наряд чародейки Йеннифер в новом сезоне сериала «Ведьмак» высмеяли в сети из-за сходства с одеждой шведского бренда H&M. Соответствующий пост и комментарии появились в Twitter.

Героиня, роль которой исполнила актриса Аня Чалотра, появилась на кадрах тизера третьего сезона сериала в присборенной сиреневой блузке с овальным вырезом, длинными рукавами и черным принтом. Также она надела черную длинную юбку с завышенной талией и ремнем.

В свою очередь, пользовательница с никнеймом @arnaerr прокомментировала внешний вид артистки на своей странице. «Художники по костюмам такие: "А что, если мы купим одежду в H&M?"» — заявила юзерша.

Публикация набрала более 410 тысяч просмотров. Другие пользователи сети также отметили, что Йеннифер выглядит слишком современно. «Буквально ваша 40-летняя коллега, которая сидит рядом на обеденном перерыве в офисной столовой, господи…», «Йеннифер не стала бы носить что-то настолько неряшливое», «"Ведьмак: Охота за скидками"», «Посмотрите на ее ногти. Кажется, у них есть магазины H&M и Beauty&Spa поблизости», — указали они.

Ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал официальный трейлер третьего сезона сериала «Ведьмак». Новый сезон, премьера которого состоится 29 июня, будет разделен на две части. Третий сезон сериала станет последним, в котором роль Геральта из Ривии исполнит канадский актер Генри Кавилл.