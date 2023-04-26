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13:06, 26 апреля 2023Культура

Вышел официальный трейлер третьего сезона «Ведьмака»

Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Ведьмак»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал официальный трейлер третьего сезона сериала «Ведьмак». Видео опубликовано в YouTube.

Сюжет «Ведьмака» основан на одноименной фэнтези-саге польского писателя Анджея Сапковского. Новый сезон, премьера которого состоится 29 июня, будет разделен на две части. Третий сезон сериала станет последним, в котором роль Геральта из Ривии исполнит канадский актер Генри Кавилл.

Ранее автор «Саги о ведьмаке» оценил сериал для Netflix, снятый по мотивам его книг. «Видел и хуже, видел и лучше», — сказал Сапковский.

Варвара Кошечкина
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