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17:15, 2 февраля 2023Культура

Автор «Саги о ведьмаке» оценил адаптацию от Netflix фразой «видел и лучше»

Анджей Сапковский об адаптации «Ведьмака» от Netflix: «видел и хуже, видел и лучше»

Кадр: телесериал «Ведьмак»

Автор «Саги о ведьмаке», польский писатель Анджей Сапковский оценил сериал «Ведьмак» для Netflix, снятый по мотивам его книг. Об этом сообщает портал Redanian Intelligence.

На Международной книжной выставке в Тайбэе (TIBE 2023) Сапковского спросили, что он думает об адаптации его книг для Netflix. «Видел и хуже, видел и лучше», — сказал писатель.

Сапковский также прокомментировал вопрос о предстоящих книгах из цикла про ведьмака: «Они в планах». Отмечается, что на данный момент неясно, каков статус следующей книги, поскольку автор сказал почти то же самое пять лет назад на польском Comic-Con 2018.

Тогда на вопрос о возможном продолжения истории после событий седьмой книги цикла под названием «Владычицы озера» автор дал отрицательный ответ. «История завершена, сага завершена, так что если я когда-нибудь напишу что-то по вселенной ведьмака — а у меня есть такие намерения — то это будет что-то вроде приквела или сайдквела. Не сиквел», — сказал он.

Ранее сообщалось, что приквел «Ведьмака» может стать одним их худших сериалов в истории Netflix, согласно оценкам зрителей на Rotten Tomatoes.

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Варвара Кошечкина
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