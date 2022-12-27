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12:53, 27 декабря 2022Культура

Приквел «Ведьмака» стал одним из худших сериалов в истории Netflix

Приквел «Ведьмака» получил низкие оценки зрителей на Rotten Tomatoes

Кадр: сериал «Ведьмак: Происхождение»

Приквел «Ведьмака» может стать одним их худших сериалов в истории Netflix, согласно оценкам зрителей на Rotten Tomatoes. Об этом свидетельствуют данные на сайте-агрегаторе рецензий.

Так, сериал «Ведьмак: Происхождение» получил всего 8 процентов положительных отзывов от зрителей. Критики присудили шоу 38 процентов. К настоящему моменту сериал успели оценить свыше 1700 обычных зрителей и 24 специалиста.

Комментаторы отметили скучный сюжет, плохие диалоги и некачественные спецэффекты в шоу. Пользователи также низко оценили актерскую игру и обвинили создателей шоу в некомпетентности. По их мнению, приквел значительно уступает сериалу «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли.

Приквел «Ведьмака» — мини-сериал, главные роли в котором сыграли Мишель Йео, Натаниэль Кертис, Ленни Генри, Дилан Моран, Джейкоб Коллинс-Леви и другие. Премьера состоялась 25 декабря. Новый проект рассказывает о событиях, произошедших за 1,2 тысячи лет до событий, которые описаны в оригинальном сериале.

Ранее одним из самых неуспешных шоу на Netflix был признан Resident Evil. Сериал получил оценку в 51 процент от критиков и 24 процента от обычных пользователей. Обычно неуспешные проекты Netflix оценивают в 50-70 процентов. В их числе находятся «Космические силы» (64 процента от критиков и 77 процентов от зрителей.) и «Наследие Юпитера» (41 процент от критиков и 73 процента от зрителей), закрытые после второго и первого сезонов. Одним из худших сериалов на Netflix также считается шоу «Ненавистники, прочь!». Его рейтинг составляет 50 процентов от критиков и 76 процентов от зрителей.

Ранее вышел трейлер приквела «Ведьмака».

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Дениза Мацаева
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