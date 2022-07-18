Resident Evil стал одним из худших сериалов в истории Netflix из-за плохого сценария

Новый сериал Resident Evil на Netflix получил низкие оценки на платформе рецензий Rotten Tomatoes, став одним из худших шоу за всю историю сервиса. Информация была опубликована на рейтинговом сайте.

Сериал получил оценку в 51 процент от критиков и 24 процента от обычных пользователей. Обычно неуспешные проекты Netflix оценивают в 50-70 процентов. В их числе находятся «Космические силы» (64 процента от критиков и 77 процентов от зрителей.) и «Наследие Юпитера» (41 процент от критиков и 73 процента от зрителей), закрытые после второго и первого сезонов. Одним из худших сериалов на Netflix также считается шоу «Ненавистники, прочь!» Его рейтинг составляет 50 процентов от критиков и 76 процентов от зрителей.

Пользователи раскритиковали Resident Evil за ужасную режиссуру и сценарий, который имеет мало общего с игрой и адаптирован для подростков. Они также были недовольны подбором темнокожих актеров на главные роли. В некоторых отзывах отмечали плохую музыку и спецэффекты.

Resident Evil низко оценили и на сайте IMDB: сериал получил от зрителей оценку 3,6 из 10.

«Обитель зла» — американский телесериал в жанре экшен-хоррора, основанный на серии видеоигр Resident Evil. Премьера состоялась на Netflix 14 июля 2022 года. Главные роли исполнили Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф, Паола Нуньес и другие актеры.

Ранее сообщалось о том, что «Очень странные дела» стали самым просматриваемым сериалом на Netflix.