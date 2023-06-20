В Петербурге трехлетний мальчик попал в реанимацию после купания в отеле

РЕН ТВ: в Петербурге трехлетний мальчик попал в реанимацию после купания в бассейне отеля

В Сестрорецке в Курортном районе Санкт-Петербурга трехлетний мальчик попал в реанимацию после купания в бассейне при отеле «Скандинавия». Об сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника телеканала, все произошло 19 июня. Ребенок случайно угодил в воду. Его успели достать работники отеля, после мальчика передали медикам.

«Ребенка поместили в реанимацию в тяжелом состоянии», — сказал источник.

Происшествием в отеле уже заинтересовались петербургские следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

14 июня сообщалось, что в Красноярском крае подросток случайно наступил на змею и оказался в реанимации.

Врачи целые сутки боролись за его жизнь. Когда состояние школьника удалось стабилизировать, его перевезли в Ачинск, где ввели вакцину. Сейчас здоровью подростка ничего не угрожает.