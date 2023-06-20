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22:04, 20 июня 2023Среда обитания

Названа самая прибыльная недвижимость для инвестиций

Риелтор Летенков назвал земельные участки самой прибыльной недвижимостью для инвестиций

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Самой прибыльной недвижимостью для инвестиций в Москве оказались земельные участки. Об этом «Ленте.ру» сообщил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

По словам риелтора, покупка земельных участков в итоге дает большую по сравнению с загородными домами доходность, а также предоставляет собственнику больше возможностей. Например, для того чтобы продать квартиру дороже, в ней нужно сделать ремонт, а для того чтобы продать участок дороже, следует поменять вид разрешенного использования. Этот процесс не является очень сложным и не занимает много времени, пояснил Летенков.

Еще одним способом инвестиционного использования участка эксперт назвал его разбивку на несколько более мелких — если это позволяет сделать общая площадь объекта недвижимости. Третий и самый сложный, по мнению Летенкова, вариант заработать на участке — построить на нем частный дом. Он отметил, что постройки могут ветшать и морально устаревать, так что при желании возвести что-либо на участке для инвестиций стоит строить новый объект, отвечающий современным требованиям покупателей.

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При выборе привлекательного инвестиционного участка специалист порекомендовал учитывать транспортную доступность объекта (в идеале до него можно добраться на автомобиле и по железной дороге), наличие подъезда непосредственно к участку. Кроме того, внимание стоит обратить на межевание, наличие обременений и ограничений на участке, возможность подключения коммуникаций, а также провести техническое обследование дома и проверить историю перехода права на объект.

В июне стало известно, что в Москве начали продавать квартиры в новостройках бизнес-класса с большой скидкой. По данным аналитиков компании «Метриум», дисконт на некоторые варианты достигает 35 процентов.

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    Полина Кислицына
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