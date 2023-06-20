Названа самая прибыльная недвижимость для инвестиций

Риелтор Летенков назвал земельные участки самой прибыльной недвижимостью для инвестиций

Самой прибыльной недвижимостью для инвестиций в Москве оказались земельные участки. Об этом «Ленте.ру» сообщил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

По словам риелтора, покупка земельных участков в итоге дает большую по сравнению с загородными домами доходность, а также предоставляет собственнику больше возможностей. Например, для того чтобы продать квартиру дороже, в ней нужно сделать ремонт, а для того чтобы продать участок дороже, следует поменять вид разрешенного использования. Этот процесс не является очень сложным и не занимает много времени, пояснил Летенков.

Еще одним способом инвестиционного использования участка эксперт назвал его разбивку на несколько более мелких — если это позволяет сделать общая площадь объекта недвижимости. Третий и самый сложный, по мнению Летенкова, вариант заработать на участке — построить на нем частный дом. Он отметил, что постройки могут ветшать и морально устаревать, так что при желании возвести что-либо на участке для инвестиций стоит строить новый объект, отвечающий современным требованиям покупателей.

При выборе привлекательного инвестиционного участка специалист порекомендовал учитывать транспортную доступность объекта (в идеале до него можно добраться на автомобиле и по железной дороге), наличие подъезда непосредственно к участку. Кроме того, внимание стоит обратить на межевание, наличие обременений и ограничений на участке, возможность подключения коммуникаций, а также провести техническое обследование дома и проверить историю перехода права на объект.

В июне стало известно, что в Москве начали продавать квартиры в новостройках бизнес-класса с большой скидкой. По данным аналитиков компании «Метриум», дисконт на некоторые варианты достигает 35 процентов.