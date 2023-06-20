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10:06, 20 июня 2023Среда обитания

В Москве начали продавать один тип жилья с большой скидкой

«Метриум»: скидки на некоторые новостройки в Москве достигли 35 процентов

Фото: Unsplash

В Москве начали продавать квартиры в новостройках бизнес-класса с большой скидкой — дисконт на некоторые варианты достигает 35 процентов. Такие данные приводят аналитики компании «Метриум» в своем исследовании, пишут «Известия».

Однако чаще всего, по данным специалистов, снижение цен наблюдается в массовом сегменте — скидки на этот тип жилья держатся на уровне 19 процентов. «Впрочем, есть девелоперы с более "щедрой" дисконтной политикой, у которых в продаже есть проекты со средней скидкой в 30 процентов. Максимальный зафиксированный дисконт на конкретное помещение в массовом сегменте — 33 процента», — рассказали в «Метриуме».

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Средняя скидка по всему первичному рынку жилья в столице, по оценкам аналитиков, достигает 6 процентов. В массовом сегменте со скидкой продают квартиры в 62 процентах проектов. В бизнес-классе скидки встречаются в 42 процентах новостроек. В премиум-классе застройщики гораздо реже афишируют дисконты, отметили специалисты — в качестве открытых постоянных акций скидки сейчас предлагают только в девяти новостройках этого сегмента. В элитных проектах уступка в цене обсуждается практически всегда только индивидуально, уточнили эксперты.

«Дисконтные акции сейчас не постоянные, как это было два-три года назад. Специальные предложения почти всегда ограничены по времени. Клиент должен понимать, что через несколько дней или недель у него пропадет шанс приобрести квартиру даже с символической уступкой. Поэтому решение о покупке лучше принимать быстро, особенно если скидки предлагают на дефицитные готовые квартиры с ключами», — пояснил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Ранее стали известны районы Москвы с самыми дешевыми квартирами на вторичном рынке. Лидером рейтинга по итогам мая оказался Молжаниновский — там готовое жилье можно приобрести в среднем за 2,3 миллиона рублей. Второе место занимает район Новогиреево (в среднем 3,7 миллиона рублей за лот), а третье — Вешняки (4,2 миллиона рублей).

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    Нина Ташевская
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