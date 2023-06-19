Найден район Москвы с квартирами за 2,3 миллиона рублей

«Авито Недвижимость»: квартиры за 2,3 млн рублей продают в Молжаниновском районе Москвы

По итогам мая районом Старой Москвы с самыми дешевыми квартирами оказался Молжаниновский — «вторичку» там можно приобрести в среднем за 2,3 миллиона рублей. Локации столицы с наиболее доступным готовым жильем нашли аналитики «Авито Недвижимости» для своего исследования, с которым ознакомилась «Лента.ру».

По словам специалистов, столь низкая стоимость квартир в Молжаниновском районе связана с их небольшой площадью — 64 процента предложения приходится на компактные студии. В среднем по Москве доля жилья такого формата — 24 процента, уточняют аналитики.

Второе место по доступности готовых квартир занимает район Новогиреево (в среднем 3,7 миллиона рублей за лот), а третье — Вешняки (4,2 миллиона рублей). В пятерку районов с дешевым вторичным жильем также вошли Чертаново Центральное (4,4 миллиона рублей) и Северное Тушино (4,5 миллиона рублей).

Самым дорогим жилье на вторичном рынке оказалось в районе Хамовники — там квартиру можно приобрести в среднем за 140,2 миллиона рублей. Второе место по этому показателю занимает Арбат (89,5 миллиона рублей), третье — Якиманка (86 миллионов рублей). Среди районов с наименее доступными квартирами также назвали Тверской (55 миллионов рублей) и Замоскворечье (52 миллиона рублей).

В целом по Москве средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в мае достигла 12,2 миллиона рублей. При этом студии можно было приобрести в среднем за 4,2 миллиона рублей, однокомнатные квартиры — за 10,2 миллиона рублей, двухкомнатные — за 14,5 миллиона рублей, трехкомнатные — за 21,5 миллиона рублей, а объекты с четырьмя комнатами и более — за 79,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы выставили на торги квартиры со стартовой стоимостью менее 2,5 миллиона рублей. Объекты располагаются по адресу Новослободская улица, дом 54, строение 1. В частности, стартовая стоимость одной из квартир с отдельным входом с улицы в доме 1894 года постройки составляет 2,436 миллиона рублей. Площадь объекта недвижимости — около 16 квадратных метров, из них жилая — 12,1 квадратного метра.