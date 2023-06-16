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01:44, 16 июня 2023Среда обитания

В центре Москвы выставили квартиры по цене до 2,5 миллионов рублей

В Москве выставили на продажу квартиры площадью 16 кв.м по цене менее 2,5 млн рублей

Фото: investmoscow.ru

Власти российской столицы выставили на торги малогабаритные квартиры в центре Москвы со стартовой стоимостью менее 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК.

Объекты располагаются по адресу Новослободская улица, дом 54, строение 1. В частности, стартовая стоимость одной из квартир с отдельным входом с улицы в доме 1894 года постройки, составляет 2,436 миллиона рублей. Площадь объекта недвижимости — около 16 квадратных метров, из них жилая — 12,1 квадратных метров. Как следует из отчета об оценке, состояние квартиры малопригодное или непригодное к эксплуатации, требуется капремонт с заменой всех функциональных элементов.

Другая квартира находится в том же здании и располагается на первом этаже с жилой площадью 13,1 квадратных метра. Ее стартовая цена составляет 2,462 миллиона рублей. Состояние лота также оценено как плохое. В обоих объектах недвижимости есть санузел, но нет ванной.

Ранее аналитики портала «Мир квартир» сообщили, что самую дешевую однокомнатную квартиру в Москве можно купить за 5,8 миллиона рублей. Речь идет об объекте площадью 35 квадратных метров рядом с метро «Соколиная Гора».

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    Марина Совина
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