Найдены три самые дешевые «однушки» Москвы

«Мир квартир»: самую дешевую «однушку» в Москве можно купить за 5,8 миллиона рублей

Самую дешевую однокомнатную квартиру в Москве можно купить за 5,8 миллиона рублей. Три наиболее бюджетных варианта на вторичном рынке недвижимости столицы нашли аналитики портала «Мир квартир» в своем обзоре.

Речь идет об объекте площадью 35 квадратных метров рядом с метро «Соколиная Гора». По словам риелторов, в квартире сделан свежий ремонт из современных материалов, заменены все коммуникации, в санузле и на кухне есть теплые полы, а также установлен водонагреватель и кондиционеры. Кроме того, установлены двери из массива и есть сигнализация.

Второе место занимает «однушка» площадью 39,4 «квадрата» на Ярославском шоссе, в 4 километрах от станции метро «Бабушкинская». Эта квартира продается через аукцион как залоговая или муниципальная. В объявлении указана цена 5,9 миллиона рублей. Отмечается, что в комнате и на кухне есть дешевый косметический ремонт, а санузел нуждается в переустройстве.

Замыкает тройку самых дешевых однокомнатных квартир Москвы лот за 8 миллионов рублей. Вариант площадью 33 квадратных метра расположен рядом со станцией метро «Юго-Восточная». Ремонта в квартире практически нет — будущему владельцу жилья придется поменять все, включая разводку труб водоснабжения и радиаторы отопления. Риелторы советуют покупателю такого жилья торговаться, так как в этом же доме есть аналогичный по площади вариант за 8,4 миллиона рублей, но с хорошим ремонтом и качественной мебелью.

Ранее сообщалось, что самую дешевую «однушку» в столице можно приобрести за 2,8 миллиона рублей. В этом случае речь идет о двухуровневых апартаментах площадью 16 квадратных метров в реконструированном доме недалеко от станции метро «Южная». Что касается полноценной квартиры, то за самый бюджетный вариант придется отдать 4,1 миллиона рублей — недвижимость находится в Можайском районе.