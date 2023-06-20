Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:11, 20 июня 2023Бывший СССР

Стала известна тактика ВСУ на краснолиманском направлении

Марочко: ВСУ пытаются зайти во фланги ВС России на краснолиманском направлении

Фото: Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются малыми группами зайти во фланги российских войск на краснолиманском направлении. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В районе населенных пунктов Невское, Макеевка Луганской Народной Республики, Терны, а также в Серебрянском лесничестве отмечаются единообразные действия вооруженных формирований Украины. Отвлекая наши подразделения на основных направлениях удара, малыми группами противник старается зайти во фланги и пытается отсечь часть наших войск», — заявил он.

По мнению Марочко, такая тактика рассчитана не на продвижение вперед, а на нанесение максимального ущерба противнику. Так, уверен он, украинское командование надеется истощить силы российской армии для прорыва линии обороны.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ за прошедшую неделю потеряли свыше 2,3 тысячи военнослужащих и наемников, а также десятки автомашин, броневиков и около 40 артиллерийских систем. Самые крупные потери отмечаются на донецком направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Маск согласился с мнением о неудаче контрнаступления ВСУ. Что американский бизнесмен думает о военной помощи Украине?
    Работодатели раскрыли интерес к хобби кандидатов
    Сотрудники ДПС задержали 19-летнего россиянина с пакетом мефедрона
    В Минцифры заявили об отсутствии планов ограничить мессенджеры для общения
    В Петербурге трехлетний мальчик попал в реанимацию после купания в отеле
    Мошенники обманули звезду сериала «Маргоша» на 13 миллионов рублей
    Фигуристка Аделина Сотникова показала фигуру через 7 месяцев после родов
    Стала известна тактика ВСУ на краснолиманском направлении
    Продавцы электроники предупредили о росте цен из-за введения маркировки
    На Украине назвали число беженцев
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.