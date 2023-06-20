Стала известна тактика ВСУ на краснолиманском направлении

Марочко: ВСУ пытаются зайти во фланги ВС России на краснолиманском направлении

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются малыми группами зайти во фланги российских войск на краснолиманском направлении. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В районе населенных пунктов Невское, Макеевка Луганской Народной Республики, Терны, а также в Серебрянском лесничестве отмечаются единообразные действия вооруженных формирований Украины. Отвлекая наши подразделения на основных направлениях удара, малыми группами противник старается зайти во фланги и пытается отсечь часть наших войск», — заявил он.

По мнению Марочко, такая тактика рассчитана не на продвижение вперед, а на нанесение максимального ущерба противнику. Так, уверен он, украинское командование надеется истощить силы российской армии для прорыва линии обороны.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ за прошедшую неделю потеряли свыше 2,3 тысячи военнослужащих и наемников, а также десятки автомашин, броневиков и около 40 артиллерийских систем. Самые крупные потери отмечаются на донецком направлении.