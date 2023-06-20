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08:19, 20 июня 2023Бывший СССР

Стали известны потери украинской армии за неделю

Марочко: ВСУ потеряли свыше 2,3 тысячи военных и наемников за неделю

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери за прошедшую неделю: российские войска уничтожили свыше 2,3 тысячи украинских военных и наемников, а также десятки автомашин, броневиков и около 40 артиллерийских систем. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Самые большие потери у вооруженных формирований Украины, на донецком направлении — более 1,5 тысячи военнослужащих», — сообщил Марочко.

Также стало известно, что за прошедшие семь дней российские войска нанесли серьезный урон украинской артиллерии и технике. По словам Марочко, было уничтожено порядка 60 единиц автомобильной техники, более 30 различных боевых бронированных машин, а также около 40 различных артиллерийских систем, четыре из которых стоят на вооружении стран НАТО.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала не измерять результаты контрнаступления ВСУ «исключительно населенными пунктами». При этом конкретные критерии эффективности украинской армии она уточнять не стала.

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    Алевтина Запольская
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