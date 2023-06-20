Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:10, 20 июня 2023Бывший СССР

На Украине дали разъяснения по результатам контрнаступления ВСУ

Замминистра обороны Украины Маляр призвала не измерять наступление населенными пунктами

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Замминистра Украины Анна Маляр посоветовала не измерять результаты контрнаступления ВСУ «исключительно населенными пунктами». При этом она не стала уточнять конкретные «критерии эффективности», говорится в Telegram-канале ТСН.

«Не следует измерять результат работы сил обороны исключительно населенными пунктами и пройденными километрами», — подчеркнула политик.

По ее мнению, критериев эффективности украинской армии гораздо больше, при этом она не объяснила, о чем идет речь. Кроме того, Маляр пообещала, что «самый большой удар еще впереди».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины идет по плану. При этом он уточнил, что содержание этого плана знает лишь ограниченный круг лиц.

При этом 18 июня бывший советник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за серьезного просчета президента страны Владимира Зеленского. По его мнению, глава государства начал наступление без необходимого для победы вооружения.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине дали разъяснения по результатам контрнаступления ВСУ
    Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
    Россиянка познакомилась с американцем в поездке и выведала его мнение о русских
    Врач рассказала о рисках перелетов во время беременности
    США пришли к пониманию позиции Индии в отношении России
    Российский город ушел под воду после сильного ливня
    Российская авиация нанесла десять авиаударов по ВСУ на купянском направлении
    «Солнцепеки» уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
    Победительница секс-чемпионата в Швеции вступилась за организаторов
    Россиянкам предложили рацион для повышения либидо в старшем возрасте
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.