На Украине дали разъяснения по результатам контрнаступления ВСУ

Замминистра обороны Украины Маляр призвала не измерять наступление населенными пунктами

Замминистра Украины Анна Маляр посоветовала не измерять результаты контрнаступления ВСУ «исключительно населенными пунктами». При этом она не стала уточнять конкретные «критерии эффективности», говорится в Telegram-канале ТСН.

«Не следует измерять результат работы сил обороны исключительно населенными пунктами и пройденными километрами», — подчеркнула политик.

По ее мнению, критериев эффективности украинской армии гораздо больше, при этом она не объяснила, о чем идет речь. Кроме того, Маляр пообещала, что «самый большой удар еще впереди».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины идет по плану. При этом он уточнил, что содержание этого плана знает лишь ограниченный круг лиц.

При этом 18 июня бывший советник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за серьезного просчета президента страны Владимира Зеленского. По его мнению, глава государства начал наступление без необходимого для победы вооружения.