Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:27, 18 июня 2023Бывший СССР

На Украине назвали причину провала контрнаступления ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось из-за серьезного просчета президента страны Владимира Зеленского. Такую причину назвал бывший советник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По мнению политолога, глава государства начал наступление без необходимого для победы вооружения. У Украины нет достаточного количества танков, бронетранспортеров и боеприпасов, а также отсутствуют самолеты и вертолеты, утверждает он.

«С самого начала говорили, что надо иметь хотя бы 300 танков, по 400 БТР и БМП», — сказал Соскин и добавил, что Киеву необходимо поменять стратегию.

16 июня Минобороны России сообщило, что в общей сложности за все время проведения специальной военной операции было уничтожено 10 тысяч единиц танков и иной бронетехники ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости
    Путин раскрыл источник информации о больших потерях ВСУ
    Молодая жена Петросяна назвала главные качества настоящего мужчины
    Монсон заявил о проблемах со здоровьем у Емельяненко после предыдущего боя
    ВСУ применили дымовую завесу при попытке атаки на запорожском направлении
    Путин рассказал о звонке координатору по работе с чеченскими подразделениями
    На Украине назвали причину провала контрнаступления ВСУ
    Простой способ найти богатого мужа в Италии восхитил пользовательниц сети
    Врач Поздняков призвал выпивать по утрам стакан воды
    Лавров отреагировал на решение Германии признать Россию главной угрозой
    Бывший вице-капитан «Барселоны» перейдет в американский клуб вместе с Месси
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.