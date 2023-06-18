На Украине назвали причину провала контрнаступления ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось из-за серьезного просчета президента страны Владимира Зеленского. Такую причину назвал бывший советник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По мнению политолога, глава государства начал наступление без необходимого для победы вооружения. У Украины нет достаточного количества танков, бронетранспортеров и боеприпасов, а также отсутствуют самолеты и вертолеты, утверждает он.

«С самого начала говорили, что надо иметь хотя бы 300 танков, по 400 БТР и БМП», — сказал Соскин и добавил, что Киеву необходимо поменять стратегию.

16 июня Минобороны России сообщило, что в общей сложности за все время проведения специальной военной операции было уничтожено 10 тысяч единиц танков и иной бронетехники ВСУ.