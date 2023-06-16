Минобороны заявило об уничтожении 10 тысяч единиц танков и бронетехники ВСУ

Минобороны: с начала СВО уничтожено 10 тысяч единиц танков и бронетехники противника

За время проведения специальной военной операции (СВО) было уничтожено 10 тысяч единиц танков и иной бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В частности, за минувшие сутки было уничтожено пять украинских танков. Все пять машин были поражены в ходе боев на Времевском выступе, отметили в Минобороны.

Помимо этого, за последние сутки российские военнослужащие отразили пять атак ВСУ на донецком направлении. Атаки украинских войск были отражены в районах сел Первомайское и Петровское, а также в районе поселка Старомихайловка.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин обозначил ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины.