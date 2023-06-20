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01:06, 20 июня 2023Бывший СССР

В СНБО Украины рассказали о ходе контрнаступления

Секретарь СНБО Украины Данилов: контрнаступление ВСУ идет по плану и без отклонений

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет по плану. Соответствующий ролик опубликовал журналист Руслан Осташко в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что содержание этого плана знает лишь ограниченный круг лиц.

«Никаких отклонений от плана нет», — заверил он. При этом Данилов призвал не ждать, что боевые действия закончатся за день-два.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли больше половины личного состава при контрнаступлении на южнодонецком направлении. По словам подполковника Олега Чехова, российские подразделения при поддержке артиллерии и авиации сорвали две атаки противника в районе Новодонецкого.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале контрнаступления. Он не стал рассказывать подробности, сказав, что «мы обязательно это все будем ощущать».

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    Марина Совина
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