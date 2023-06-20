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12:40, 20 июня 2023Россия

Шойгу заявил о планах Украины ударить по Крыму

Глава МО РФ Шойгу заявил о планах Украины ударить по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow

Фото: Lewis Joly / AP

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует нанести удары по территории России, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Об этом во вторник, 20 июня, заявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит ТАСС.

Министр отметил также, что применение HIMARS и Storm Shadow вне зоны проведения специальной военной операции (СВО) будет означать полноценное втягивание США и Британии в конфликт, и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины.

M142 HIMARS — американская реактивная система залпового огня на колесном шасси, а Storm Shadow — британские крылатые ракеты.

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    Евгения Куликова
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