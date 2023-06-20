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00:09, 20 июня 2023Экономика

Голикова назвала процент производимых в России лекарств

Голикова заявила, что в России производятся 62% потребляемых в стране лекарств
Татьяна Голикова

Татьяна Голикова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России производятся 62 процентов всех потребляемых в стране фармацевтических препаратов. Ее слова приводит ТАСС.

По словам чиновницы, производство фармацевтических препаратов в России к 2030 году должно увеличиться вдвое. Голикова отметил, что меры поддержки будут предоставляться полностью локализованным в России фармацевтическим препаратам, а также производителям оригинальных лекарственных средств.

Вице-премьер подчеркнула, что в России работают системы прогнозирования потребностей страны в лекарствах.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года.

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    Юлия Мискевич
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