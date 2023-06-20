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17:36, 20 июня 2023Из жизни

Блуждавшая босиком 18 дней по лесу россиянка попала на видео

Обессилевшая россиянка вышла к спасателям после 18 дней в бурятском лесу и попала на видео

В сети появилось видео спасения обессилевшей россиянки, которая 18 дней блуждала в лесу в Бурятии и не могла найти дорогу домой. Ролик опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

На кадрах видно, что у девушки почти нет сил идти. Россиянку поддерживает сотрудник поисково-спасательной службы, на ней накинута его форменная куртка. Он довел ее до квадроцикла, на котором доставил до машины скорой помощи. Сообщается, что девушку нашли босой. Подробностей о том, как она выживала в лесу, пока не приводится.

По данным Telegram-канала BAZA, пострадавшую зовут Мария Емельянова. Его авторы также пишут, что россиянка сама сообщила о том, что заблудилась, но позже у нее пропала связь. Спустя больше двух недель в лесу она смогла самостоятельно выйти к дороге, где ее и обнаружили спасатели. Согласно их сведениям, девушка находится в шоковом состоянии, но ее жизни ничего не угрожает.

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Россиянка 1994 года рождения пропала 1 июня. Она отправилась собирать дикорастущие растения в районе местности «Дарки» и заблудилась. За время поисковой операции спасатели обследовали больше 130 квадратных километров лесного массива и в итоге нашли девушку примерно в 15 километрах от места входа в лес.

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    Екатерина Лобанова
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