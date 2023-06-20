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14:14, 20 июня 2023Из жизни

Россиянка блуждала в лесу 18 дней и выжила

ГТРК Бурятия: сотрудники БРПСС нашли в лесу пропавшую 18 дней назад девушку

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Сотрудники Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) нашли в Тункинском районе девушку, которая потерялась в лесу 18 дней назад. Об этом сообщает ГТРК «Бурятия».

Россиянка 1994 года рождения пропала 1 июня. Она отправилась собирать дикорастущие растения в районе местности «Дарки» и заблудилась. За время поисковой операции сотрудники БРПСС обследовали более 130 квадратных километров лесного массива.

Днем 20 июня спасатели сообщили, что девушка выжила и была обнаружена в удовлетворительном состоянии в 15 километрах от местности «Дарки». Ее передали бригаде скорой помощи. Подробности спасательной операции будут раскрыты позже.

Ранее сообщалось, что в США спасатели обнаружили потерявшегося восьмилетнего мальчика, который два дня провел в лесу штата Мичиган и выжил. В поисках ребенка, продолжавшихся двое суток, участвовали 150 человек, которые обследовали около 65 квадратных километров леса.

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    Никита Савин
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