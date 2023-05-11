Потерявшийся в лесу мальчик два дня ел снег и выжил

New York Post: потерявшийся восьмилетний мальчик из США провел двое суток в лесу и выжил

В США спасатели обнаружили потерявшегося восьмилетнего мальчика, который два дня провел в лесу штата Мичиган и выжил. Об этом сообщает New York Post.

Нанте Ниеми был найден невредимым в понедельник, 8 мая, недалеко от кемпинга, куда приехал с семьей в субботу, 6 мая. Мальчик отправился в лес, чтобы собрать дрова для костра, и потерялся. Вскоре родители забили тревогу и вызвали спасательную службу. В отчете полиции штата Мичиган о происшествии сказано, что в поисках Ниеми, продолжавшихся двое суток, участвовали 150 человек, которые обследовали около 65 квадратных километров леса.

Когда школьника обнаружили, выяснилось, что он не пострадал и хорошо себя чувствует, несмотря на то, что ночью температура в регионе падала почти до нуля градусов. Ниеми рассказал, что ночевал под бревном, из которого соорудил шалаш с помощью веток. Кроме того, он знал, что сырую воду из местных ручьев нельзя пить из-за угрозы подхватить заразу, поэтому ел снег, чтобы утолить жажду. Чтобы его быстрее нашли, днем школьник вытаптывал снег вокруг своей лежанки, создавая таким образом область, на которую поисковики, скорее всего, обратили бы внимание.

Спасатели отметили, что Ниеми повел себя очень грамотно в экстремальной ситуации, а после встречи с ними отказался от того, чтобы его несли на руках, и проделал обратный путь пешком. Медицинская помощь мальчику не потребовалась, и он благополучно вернулся к родным.

Ранее сообщалось, что в Таиланде нашли брошенную живую новорожденную девочку, которая провела в лесу два дня и выжила. Ребенка случайно обнаружили сборщики каучука рядом с одной из деревень провинции Краби.