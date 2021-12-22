Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Новорожденная девочка два дня провела в лесу одна и выжила

Жители деревни случайно нашли живую новорожденную девочку в лесных зарослях

В Таиланде жители деревни нашли брошенную живую новорожденную девочку, которая провела в лесу два дня и выжила. Об этом сообщает Daily Mail.

Девочку случайно спасли сборщики каучука рядом с одной из деревень провинции Краби. На ребенке, спасение которого попало на видео, не было никакой одежды. Младенец лежал в густых лесных зарослях на подстилке из банановых листьев. Девочка была покрыта насекомыми и земляными червями. Мужчины сразу же вызвали спасателей, так как опасались самостоятельно перемещать ребенка, боясь, что он не выживет без присмотра специалистов.

Материалы по теме:
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего» Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего»Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
20 марта
«Я больше не грязный секрет» Тайный сын аристократа рос среди бродяг. После смерти отца он добился правды и денег
«Я больше не грязный секрет»Тайный сын аристократа рос среди бродяг. После смерти отца он добился правды и денег
1 июня

Когда медикам удалось попасть на место происшествия, они заметили, что на теле девочки несколько порезов, ссадин и следов от укусов насекомых, однако в остальном спасенная оказалась совершенно здорова. Новорожденную доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает. Врачи заявили, что ребенку около двух дней от роду, и высказали искреннее удивление тем, что он практически не пострадал, учитывая огромное количество диких животных и ядовитых насекомых в районе, а также сильные перепады температур.

Местный полицейский чиновник сказал, что его подчиненные попытаются найти людей, которые бросили новорожденного ребенка в лесу, однако из-за отсутствия камер наблюдения в лесной зоне это будет непросто.

В 2020 году сообщалось, что в США женщина узнала, что является выжившей жертвой аборта, и нашла свою мать. Выяснилось, что мать девочки заставили избавиться от ребенка.

Никита Савин
Обсудить
Последние новости
В Нидерландах потребовали долгосрочного заключения для виновных в крушении MH17
На недавно назначенного мэра Краснодара завели дело о получении взятки
В РПЦ назвали грехом сравнение QR-кода с «печатью антихриста»
Дзюба заявил о готовности к примирению с Карпиным ради возвращения в сборную
Собянин рассказал о городском бюджете на 2022 год
Отдел по делам несовершеннолетних начал проверку после конфликта Теплякова в МГУ
В Ленобласти четыре человека скончались после отравления метанолом
В МГУ рассказали о многочисленных прогулах девятилетней студентки
Госдума ввела уголовное наказание для водителей-лихачей
Российский подполковник стал причиной массовой драки женщин-полицейских
Партнерша избитого фигуриста-чемпиона обратилась к нему
Силовики пришли к мэру Краснодара из-за дела об аферах в сфере ЖКХ
В США рассказали о ненужности «Роскосмоса» из-за SpaceX
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter