Новорожденная девочка два дня провела в лесу одна и выжила

В Таиланде жители деревни нашли брошенную живую новорожденную девочку, которая провела в лесу два дня и выжила. Об этом сообщает Daily Mail.

Девочку случайно спасли сборщики каучука рядом с одной из деревень провинции Краби. На ребенке, спасение которого попало на видео, не было никакой одежды. Младенец лежал в густых лесных зарослях на подстилке из банановых листьев. Девочка была покрыта насекомыми и земляными червями. Мужчины сразу же вызвали спасателей, так как опасались самостоятельно перемещать ребенка, боясь, что он не выживет без присмотра специалистов.

Когда медикам удалось попасть на место происшествия, они заметили, что на теле девочки несколько порезов, ссадин и следов от укусов насекомых, однако в остальном спасенная оказалась совершенно здорова. Новорожденную доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает. Врачи заявили, что ребенку около двух дней от роду, и высказали искреннее удивление тем, что он практически не пострадал, учитывая огромное количество диких животных и ядовитых насекомых в районе, а также сильные перепады температур.

Местный полицейский чиновник сказал, что его подчиненные попытаются найти людей, которые бросили новорожденного ребенка в лесу, однако из-за отсутствия камер наблюдения в лесной зоне это будет непросто.

В 2020 году сообщалось, что в США женщина узнала, что является выжившей жертвой аборта, и нашла свою мать. Выяснилось, что мать девочки заставили избавиться от ребенка.