В ЛНР рассказали о минировании ВСУ местности на купянском направлении

Военный эксперт Марочко заявил о минировании ВСУ сел и городов на купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устанавливают немецкие противотанковые мины на купянском направлении для сдерживания российских войск, рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, украинские войска минируют местность немецкими минами AT2. Минные заграждения были выявлены, в частности, в окрестностях населенных пунктов, в которых живут мирные граждане.

Ранее Марочко рассказал о попытках ВСУ малыми группами зайти во фланги российских войск на краснолиманском направлении. По его мнению, такая тактика рассчитана не на продвижение вперед, а на нанесение максимального ущерба противнику.