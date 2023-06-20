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10:36, 20 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о минировании ВСУ местности на купянском направлении

Военный эксперт Марочко заявил о минировании ВСУ сел и городов на купянском направлении

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устанавливают немецкие противотанковые мины на купянском направлении для сдерживания российских войск, рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, украинские войска минируют местность немецкими минами AT2. Минные заграждения были выявлены, в частности, в окрестностях населенных пунктов, в которых живут мирные граждане.

Ранее Марочко рассказал о попытках ВСУ малыми группами зайти во фланги российских войск на краснолиманском направлении. По его мнению, такая тактика рассчитана не на продвижение вперед, а на нанесение максимального ущерба противнику.

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